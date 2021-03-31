В Госдуме выступили за разработку подходов к регулированию экосистем, несущих риски

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что появление экосистем является естественным явлением и ответом на запрос со стороны граждан. Однако вместе с этим они несут в себе риски монополизации рынков и требуют соответствующего регулирования.

"Это прежде всего риск монополизации рынка, риск сокращения конкуренции на рынке и риск потери контроля со стороны регуляторов - например, за финансовыми институтами, поскольку многие виды операций, проводимые в этих экосистемах, в том числе с участием ядра в виде банка, становятся не видны Центральному банку. И очевидно, в этих условиях мы должны выработать подходы к регулированию экосистем", - сказал он в ходе международного круглого стола "Будущее банков. Банк или технологическая корпорация".

По словам Аксакова, создание экосистем ведется по двум направлениям - их создают либо банки, либо крупные технологические компании.

"Процесс, можно сказать, идет с двух сторон. С одной стороны, банки обрастают различными для них напрямую не профильными бизнесами. А с другой стороны - технологические компании все больше и больше вторгаются в финансовую сферу и в конце концов либо приобретают кредитные организации, либо создают финансовые институты, которые обслуживают создаваемую экосистему", - добавил он.