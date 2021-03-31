Лоукостер "Победа" открыл продажу билетов на новый рейс "Минеральные Воды - Анталья"

ПЯТИГОРСК, 31 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", в среду открыл продажу на новый регулярный рейс из Минеральных Вод в Анталью, который со 2 июня будет выполняться два раза в неделю. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе лоукостера.

"Лоукостер "Победа" в среду на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу на регулярные рейсы из Минеральных Вод в Анталью. Это новое направление для авиакомпании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты из Минеральных Вод на крупнейший курорт Турции начнутся 2 июня и будут выполняться с частотой два раза в неделю до конца октября.

"В текущем летнем сезоне, который начался 28 марта, "Победа" также летает из Минеральных Вод в Стамбул, а из внутренних направлений предлагает клиентам отправиться из Минеральных Вод в Москву и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.