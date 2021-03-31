Путин поручил оценить потребность лесопромышленников в дополнительной помощи государства

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать ситуацию в лесопромышленном комплексе и оценить потребность бизнеса в дополнительной помощи со стороны властей.

Как заметил глава государства в среду на совещании с членами кабинета министров, люди, которые работают в лесной промышленности десятилетиями, "в целом неплохо заработали, и у них есть достаточные ресурсы для инвестиций в переработку".

"Тем не менее, во-первых, бизнес должен знать о планах правительства и знать достоверно, знать наверняка и своевременно. И второе - нужно провести анализ ситуации в отрасли с тем, чтобы тем, кто нуждается в дополнительной помощи, эта помощь была бы своевременно и в необходимом объеме оказана", - указал он.