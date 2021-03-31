Силуанов заявил о нормализации ситуации с региональными бюджетами

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Ситуация с региональными бюджетами нормализовалась, прирост собственных доходов имеется в 71 субъекте РФ. Об этом сообщил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В текущем году мы видим, что ситуация с региональными бюджетами нормализовалась. На 22 марта у нас есть последние отчетные данные, рост налоговых и неналоговых доходов регионов - 6,4%. Здесь и прибыль растет почти на 10%, налог на доходы физических лиц - 6,8%, и прирост собственных доходов отмечен в 71 регионе", - сказал министр.

Он отметил, что расходы бюджетов регионов также увеличиваются. "И главное, что растут инвестиционные расходы. Если раньше у нас в основном текущие расходы брали первенство в темпах роста, то сейчас капвложения увеличились на 40,7% к уровню прошлого года", - сказал Силуанов.

Он обратил внимание на то, что дефицит бюджетов регионов снижается.

"Если сравнивать с уровнем прошлого года, а в прошлом году до конца марта еще ковидное воздействие не особо почувствовалось, то дефицит бюджетов в текущем году ниже, чем в прошлом году, если брать без Москвы. В этом году без Москвы 170 млрд руб. дефицит бюджетов, в прошлом году - 186 млрд руб. был. То есть в целом ситуация выравнивается, это хорошо", - отметил министр финансов.

Долговая нагрузка

Сулуанов также подчеркнул, что руководство российских субъектов должно нести ответственность по своим обязательствам не увеличивать долговую нагрузку региональных бюджетов.

"У нас получается так, что с одной стороны мы идем навстречу регионам, а регионы не выполняют взятые на себя обязательства. У нас раньше была мера ответственности к губернаторам, к должностным лицам Российской Федерации, которую мы отменили. Поэтому я считаю, что, если мы идем на встречу субъектам Российской Федерации, то руководство регионов должно тоже отвечать за свои обязательства. В том числе по объемам ненаращивания долговой нагрузки", - отметил он.

По словам министра, в этом случае можно рассматривать вопрос о рефинансировании коммерческих кредитов на бюджетные.

"В таком контексте мы готовы рассматривать предложения о следующем, очередном этапе снижения коммерческой задолженности и замене ее на бюджетную задолженность, то есть рефинансировании части коммерческих кредитов на бюджетные кредиты", - добавил министр финансов.

Он также подчеркнул, что нельзя допускать неконтролируемого роста долгов регионов. "Дальше не обеспечивать контроль за долговой нагрузкой мы не можем. Это вопрос устойчивости всей финансовой системы", - отметил Силуанов.

Поддержка инфраструктурных проектов

Минфин готов создать новый инструмент, который поможет на возвратной основе поддержать инфраструктурные проекты регионов.

"Мы готовы также создать новый инструмент, который бы помогал субъектам Российской Федерации на возвратной основе финансировать не текущие расходы, а именно расходы на инфраструктурные проекты, но только возвратные. И вопрос возвратности таких проектов нам необходимо будет рассматривать на правительственной комиссии", - сказал Силуанов.

По словам главы Минфины, это будут дешевые деньги - под 3% на срок от 10 до 15 лет, чтобы проекты могли окупиться.

"Они должны быть обязательно возвратные, чтобы не было такого, что мы опять будем возвращаться к реструктуризации, замене новыми кредитами, это неправильно. Такой инструмент [инфраструктурных облигаций] мы готовы запускать", - добавил Силуанов.