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Минфин готов рассмотреть реструктуризацию бюджетных кредитов регионам на 223 млрд рублей

Глава ведомства Антон Силуанов отметил, что может быть предусмотрена процедура списания этих кредитов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Минфин готов рассмотреть реструктуризацию бюджетных кредитов регионам на 223 млрд рублей до 2029 года. Об этом заявил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства министр финансов Антон Силуанов.

"Мы готовы рассмотреть вопрос о реструктуризации тех бюджетных кредитов, которые Владимир Владимирович, по вашему поручению были даны в конце прошлого года. Сумма - 223 млрд рублей. В этом году эти деньги должны быть возвращены в федеральный бюджет", - сказал Силуанов.

Он отметил, что может быть предусмотрена процедура списания этих кредитов.

"Мы говорим о том, что готовы рассмотреть реструктуризацию этих кредитов на общем основании до 2029 года с возможностью списания в случае, если средства от этих кредитов будут вложены в новые инфраструктурные проекты и, соответственно, получены от них дополнительные налоги, которые будут зачислены в федеральный бюджет. И на эту сумму мы спишем бюджетный кредит", - отметил министр финансов.

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