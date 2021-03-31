Силуанов: онлайн-продажи ювелирных изделий сохранили объем торгов на уровне прошлых лет

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Онлайн-продажи ювелирных изделий в 2020 году позволили сохранить объемы торгов на уровне прошлых лет, несмотря на пандемию. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании коллегии Пробирной палаты.

"Отмечу, что новая реальность 2020 года создала стимул для развития онлайн-торговли ювелирными изделиями. Этому также способствовало принятое в конце 2019 года решение о легализации онлайн-продаж таких изделий. Это позволило в прошлом году сохранить объем торговли на уровне прошлых лет, несмотря на все сложности, связанные с ковидом", - сказал Силуанов.

Он добавил, что основные задачи отрасли состоят в создании благоприятных условий для ювелиров, поощрении добросовестной конкуренции, снижении административной нагрузки, используя все преимущества, в том числе цифровизации. "Важно раскрыть потенциал отрасли, повысить доверие потребителей к отечественным ювелирным изделиям, что будет важной задачей по наведению порядка", - сказал министр.