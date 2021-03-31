НОВО-ОГАРЕВО, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал не предвосхищать решения по ключевой ставке, так как этот вопрос находится в компетенции Центробанка.

Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Так на совещании с членами правительства в среду он прокомментировал слова врио главы Мордовии Артема Здунова, который в своем выступлении заявил, что стоимость обслуживания коммерческих кредитов регионов будет увеличиваться, "так как будет расти ключевая ставка".

"Что касается ключевой ставки, то давайте оставим этот вопрос на решение регулятора, Центрального банка", - заметил Путин.

19 марта Банк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25 процентных пункта, до 4,5% годовых, и допустил ее повышение на следующих заседаниях.