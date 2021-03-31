ФАС одобрила сделку по покупке "Черкизово" предприятия по производству мяса птицы

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке ПАО "Группа Черкизово" предприятия по производству и консервированию мяса птицы "Белая птица - Курск", сообщается на сайте ФАС.

"ФАС России одобрила сделку по покупке ПАО "Группа Черкизово" предприятия по производству и консервированию мяса птицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ООО "Перспектива", входящая в группу "Черкизово", ходатайствовало в ФАС России о приобретении доли в уставном капитале ООО "Белая птица - Курск". "В случае успешного завершения сделки один из лидеров на рынке мясной продукции - ПАО "Группа Черкизово", может стать обладателем 100% активов предприятия по производству и консервированию мяса птицы ООО "Белая птица - Курск", - указывают в ведомстве.

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы и свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании - "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром". Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в 2020 году составила 15,2 млрд рублей, что более чем в два раза превысило результат 2019 года.

ООО "Белая птица-Курск" - один из основных активов группы "Белая птица", которая производит мясо бройлеров.