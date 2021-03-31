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В Татарстане треть населения занята в сфере МСП

Глава региона Рустам Минниханов обратил внимание предпринимателей на возможности электронной торговли

КАЗАНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Треть работоспособного населения Татарстана занята в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). Доля МСП в экономике региона превысила 25%, сообщила в среду пресс-служба президента республики Рустама Минниханова по итогам его встречи с общественными представителями бизнес-омбудсмена в муниципальных районах и городских округах.

"В Республике Татарстан доля малого и среднего бизнеса за девять месяцев 2020 года превысила 25%. В целом в МСП республики занято 33% трудоспособного населения <…> Во вступительном слове Рустам Минниханов напомнил, что в регионе зарегистрировано более 155 тыс. субъектов МСП. В сфере предпринимательства занято 534 тыс. человек, с учетом самозанятых - на 114 тыс. больше", - говорится в сообщении.

Президент Татарстана отметил, что в Приволжском федеральном округе республика занимает первую позицию по развитию МСП, среди других регионов России - седьмую. По словам главы региона, на совещаниях в правительстве республики каждую неделю заслушиваются доклады о состоянии МСП в муниципальных районах. "Нам необходимо принимать решения о создании инфраструктуры для бизнеса, так как это связано и с развитием агломераций", - добавил Минниханов.

Президент республики обратил внимание предпринимателей на возможности электронной торговли. Глава региона призвал их активно работать в этом направлении.

"Конечно, просто так этот механизм не заработает, товар должен быть востребованным на рынке, - уточнил он. - И товар может быть хорошим, но если ты не упаковал, не промаркировал, то над этим тоже еще надо серьезно работать".

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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