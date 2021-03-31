Первый этап программы развития нижегородской агломерации включает четыре проекта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 марта. /ТАСС/. Первая очередь программы развития нижегородской агломерации включает в себя реализацию четырех крупных инфраструктурных проектов с объемом финансирования около 460 млрд рублей. В перечень проектов входит в том числе редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода, а также реформа системы общественного транспорта, сообщил в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства губернатор Глеб Никитин.

"Опыт развития ведущих российских регионов, который мы вместе изучали, демонстрирует, что это возможно только если будет разработана системная комплексная программа развития территорий. Здесь яркий пример у всех на глазах - это город Москва. Четкая продуманная стратегия развития, масштабные инвестиции в инфраструктуру сформировали устойчивую основу для роста экономики, то есть для экономического роста, который на годы вперед, а, может даже, на десятилетия вперед, обеспечит стабильное развитие города. Именно на базе применения такого подхода нами была сформирована программа развития нижегородской агломерации. Мы имеем полное понимание конкретных проектов, их эффектов как для экономики региона в целом, так и для бюджета, что немаловажно", - сказал Никитин.

По его словам, первая очередь программы включает в себя четыре проекта. Речь идет о редевелопменте территории исторического центра Нижнего Новгорода, что позволит эффективно использовать более 250 га в шаговой доступности от Нижегородского кремля, вместо депрессивных территорий сформировать территорию с активной деловой жизнью. Еще один проект - развитие южных территорий города для жилищного строительства площадью почти 7 млн кв. м. При этом 20 тыс. человек уже проживают на данных территориях и остро нуждаются в качественной и доступной инфраструктуре, в том числе транспортной.

Третий и четвертый проекты - полное реформирование транспортной инфраструктуры, а также проект по развитию особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске.

"По этим четырем проектам совокупная стоимость комплексной программы на ближайшие 10 лет превышает 460 млрд рублей, при этом 57% - это частные инвесторы и ресурсоснабжающие организации, это 267 млрд рублей. Оставшаяся часть - около 200 млрд рублей - это публичные обязательства, государственные инфраструктурные расходы", - сказал Никитин.

По его словам, за 30-летний срок совокупный прямой бюджетный эффект от реализации первой очереди программы, по расчетам экспертов, достигнет 800 млрд рублей.

Предложение по финансированию

Глава Нижегородской области также предложил создать программу, которая поможет регионам в реализации таких крупных проектов.

"Владимир Владимирович, в текущей бюджетной ситуации Нижегородская область никогда не сможет аккумулировать долгосрочные финансовые ресурсы в таком объеме. Это значит, что мы, как и большинство других субъектов, не сможем в прорывном режиме развиваться так же успешно, как и наша столица. Поэтому хотелось бы попросить вас поддержать наше совместное с правительством предложение по запуску такой программы, которая обеспечит перспективные проекты долгосрочными источниками финансирования", - обратился к президенту Никитин.

Губернатор считает, что программа должна реализовываться под жестким контролем правительства РФ на всех ее стадиях: от отбора проектов до финансирования. Он также считает, что необходимо учитывать косвенные положительные аспекты, выражающиеся в росте масштаба экономики и в налоговых бюджетных эффектах.

"Иными словами, если считать бюджетную эффективность от конкретного проекта, то есть, когда плательщиком является инвестор, ее может быть недостаточно. Но если учитывать косвенные эффекты, например, НДФЛ, НДС в рамках не только самого проекта, но и в связи с ростом экономической активности после реализации проекта, то эффекты более чем достаточны, чтобы не только покрыть затраты на возврат и обслуживание кредита, но и дать дополнительный доход", - сказал Никитин.