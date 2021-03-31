Встреча мониторинга ОПЕК+ завершилась

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+, который рассматривал сценарии действий на рынке нефти после апреля, завершилась спустя два часа после начала. Об этом ТАСС сообщили два источника в делегациях.

"Встреча закончилась. Все продолжится завтра, на министерской встрече", - сказал один из собеседников агентства и подтвердил другой.

Ранее техкомитет ОПЕК+ понизил оценку роста мирового спроса на нефть в 2021 году с 5,9 до 5,6 млн б/с, также был понижен прогноз глобального дефицита - с 1,2 до 0,8 млн б/с.

Стоимость нефти Brent в преддверии встречи стабилизируется - инвесторы ждут, что нефтеэкспортеры не станут увеличивать добычу и в этот раз, стремясь поддержать восстановление цен.

1 апреля состоятся встречи ОПЕК и ОПЕК+, которые определят уровень дальнейший уровень добычи и квоты участников соглашения. Два источника в делегациях говорили ТАСС, что министры ОПЕК+ могут установить уровни добычи нефти сразу на два месяца - май и июнь, а не на один, как это было ранее.

По данным источников агентства Reuters, ОПЕК+ может и в этот раз склониться к сохранению уровней добычи, отказавшись от планов по ее восстановлению.