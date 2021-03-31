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Минфин во II квартале планирует разместить ОФЗ на 1 трлн рублей

В частности, планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 100 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до 10 лет - на 500 млрд рублей, со сроком погашения от 10 лет - на 400 млрд рублей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министерство финансов РФ намерено во II квартале 2021 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 трлн рублей, говорится в материалах министерства.

"Плановый объем размещения ОФЗ во II квартале 2021 года - 1 трлн рублей по номинальной стоимости", - отмечается в сообщении.

В частности, за три месяца планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 100 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до 10 лет - на 500 млрд рублей, со сроком погашения от 10 лет - на 400 млрд рублей.

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