Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в 2020 году выросла на 25,6%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль группы Газпромбанка по МСФО по итогам 2020 года выросла на 25,6% по сравнению с 2019 годом и составила 56 млрд рублей, следует из материалов кредитной организации.

Чистый процентный доход в 2020 году составил 169,5 млрд рублей, увеличившись за год на 18,7%. Чистая процентная маржа осталась на уровне 2019 года - 2,8%.

Рентабельность капитала группы за 2020 год снизилась на 0,3 процентного пункта (п.п.) - до 6%, рентабельность активов - на 0,1 п.п., до 0,6%.

Кредитный портфель банка до вычета резервов вырос на 14,4% - до 5,25 трлн рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 21,5% - до 738,8 млрд рублей, корпоративный кредитный портфель - на 13,3%, до 4 ,515 трлн рублей,

Расходы на создание резервов под обесценение кредитов в 2020 году снизились до 5,4 млрд рублей против 10,5 млрд рублей в 2019 году.

Активы группы на конец 2020 года составили 7,53 трлн рублей, увеличившись за год на 14,4%.

Небанковские сегменты группы по итогам 2020 года сократили убыток от операционной деятельности до 1,1 млрд рублей против 13 млрд рублей годом ранее.