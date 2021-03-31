На модернизацию БСК направят около 5,5 млрд рублей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Башкирская содовая компания (БСК) получит около 5,5 млрд рублей на замену устаревшего и закупку нового оборудования, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире телеканала "Россия-24" в среду.

"Все это время, пока шли споры, суды и так далее, мы с менеджментом предприятия не сидели просто так и мы разрабатывали программу и модернизации, и, соответственно, привлечения инвестиций. В районе 5,5 млрд рублей предполагается направить на модернизацию предприятия - это замена устаревшего оборудования, закупка нового оборудования и так далее. Довольно большой объем", - сказал глава республики.

Хабиров отметил, что после развития предприятия власти будут рассчитывать на дивиденды. "Подчеркиваю, очень важная составляющая - это решение экологической проблемы, это как правило, всегда недешевое удовольствие. Соответственно, потом мы будем рассчитывать на дивиденды", - объяснил он.

Кроме того, власти также будут обращать внимание и на "социальное самочувствие работников предприятия". По словам Хабирова, глава государства поставил задачу по сохранению рабочих мест, поддержанию высокого статуса зарплаты и социальных льгот для работников БСК.

Ранее БСК, которая производит 85% пищевой соды в России, заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении Шахтау к декабрю 2022 года. После общественного протеста и присвоения планируемому источнику сырья для предприятия - шихану Куштау - статуса памятника природы, БСК заявила о продолжении разработки Шахтау, ниже уровня грунтовых вод. Как сообщал ТАСС, сейчас власти Башкирии рассматривают шесть месторождений, которые могут стать источниками сырья для БСК. Запасов разрабатываемого шихана Шахтау предприятию хватит на несколько лет.

В среду глава государства Владимир Путин поручил кабмину передать 38,3% акций Башкирской содовой компании в собственность региона и 11,7% акций - в доверительное управление структурам, подконтрольным Башкирии.