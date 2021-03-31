Минэнерго может ужесточить контроль за финансовой дисциплиной энергосбытовых компаний

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ может установить требования для соблюдения энергосбытовыми компаниями показателей финансовой стабильности и дисциплины, а также лишать данные организации статуса участника оптового энергорынка при несоответствии таким требованиям. Соответствующий законопроект опубликован в среду на портале нормативно-правовых актов.

"Предлагается внести в федеральный закон "Об электроэнергетике" изменения, в том числе предусматривающие установление требований к энергосбытовым организациям на оптовом рынке электрической энергии и мощности по соблюдению <...> показателей финансового состояния и финансовой дисциплины, в том числе в части оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии, невыполнение которых является основанием для лишения статуса субъекта оптового рынка", - говорится в материалах к законопроекту.

Также предполагается наделить ассоциацию "Совет рынка" полномочиями для надзора и контроля установленных нормативов и лишать статуса участника оптового рынка за их невыполнение. Энергосбытовые компании будут обязаны предоставлять данные для учета их финансового состояния.