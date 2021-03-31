Власти Томской области предложили раздельно учитывать доходы от патентов и по "упрощенке"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Доходы по патентной системе налогообложения должны учитываться без дохода по упрощенной системе налогообложения. Данное предложение желательно внести в Налоговый кодекс, сказал в среду замгубернатора Томской области по экономике Андрей Антонов на круглом столе "О ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Совете Федерации.

"Вопрос, связанный с применением одновременно патентной и упрощенной системы налогообложения. Когда их доходы учитываются по обоим показателям <…> Есть предложение рассмотреть возможность, чтобы в Налоговый кодекс внести и учесть доходы от патентной системы налогообложения без учета дохода по упрощенной системе налогообложения", - сказал он.

Антонов отметил, что в отличие от индивидуальных предпринимателей, к самозанятым кроме требования уплачивать налог нет санитарных, пожарных и других требований. "То есть, мы можем в ближайшее время нарваться на такую историю, что у нас может произойти переток всех самозанятых <…> Вопрос в не совсем равномерной конкуренции, что, если не хочу соблюдать какие-то требования, могу перетечь в самозанятые", - считает он.

Вице-губернатор обратил внимание, что лицензию на перевозку пассажиров может получить исключительно юридическое лицо. "У нас получает лицензию как ИП, затем перерегистрируется как самозанятый и становится незаконно водителем такси", - отметил он.

Единый налог на вмененный доход перестал действовать в России с 1 января 2021 году. Альтернативными режимами без серьезного повышения налоговой нагрузки являются упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения, налог на профессиональный доход. Предприниматели, не определившиеся с выбором до конца 2020 года, автоматически переводятся на общую систему налогообложения.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует с 2019 года. Действовать этот режим будет 10 лет. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке - 4% или 6%.