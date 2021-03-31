ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Внешнеторговый дефицит США с Россией в 2020 году упал на 27,4% и составил $12 млрд. Об этом говорится в распространенном в среду докладе аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

"Внешнеторговый дефицит США с Россией в 2020 году составил $12 млрд, что на 27,4% ($4,5 млрд) меньше, чем в 2019 году. Экспорт товаров в Россию составил $4,9 млрд, что на 15,6% ($901 млн) меньше, чем в прошлом году. Импорт из России составил $16,8 млрд, что на 24,3% ниже, чем в 2020 году. Россия заняла 39-е место среди крупнейших рынков экспорта товаров в США", - отмечается в документе.

Кроме того, в докладе говорится, что введенные в 2014 году российские контрсанкции создали неопределенность для компаний США и сократили перспективы их проникновения на рынки РФ.

"Начиная с августа 2014 года Россия вводила контрсанкции на импорт из США в ответ на американские санкции, введенные в отношении России в результате ее действий на Украине. Эти контрсанкции создали неопределенность для американских фирм и сократили перспективы [их] проникновения на рынок [РФ]", - отмечают авторы отчета.

По их словам, американские власти "продолжают усилия по открытию российского рынка [для американских компаний] и обеспечению справедливого отношения к американскому экспорту и американскому бизнесу".