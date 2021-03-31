Россия заняла третье место по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США в январе

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Россия заняла третье место среди стран по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США в январе, поставив 20,10 млн баррелей топлива, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Первое место заняла Канада (138,51 млн баррелей), второе - Мексика (23,17 млн баррелей).

Большая часть российских поставок в США пришлась на нефтепродукты, экспорт нефти составил лишь 3,15 млн баррелей. По этому показателю РФ заняла только восьмое место, уступив Канаде, Мексике, Саудовской Аравии, Колумбии, Эквадору, Нигерии и Бразилии. Больше всего нефти в США экспортировала Канада - 118,92 млн баррелей.

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в США в январе вырос на 7,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, при этом поставки только нефти увеличились на 6,4%.

США в январе импортировали 179,28 млн баррелей нефти, что на 2,19 млн баррелей больше, чем в декабре.