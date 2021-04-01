Нефтеэкспортеры ОПЕК+ в четверг продолжат переговоры об уровнях добычи после апреля

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Министры стран, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в четверг продолжат переговоры об уровнях добычи на май-июнь в режиме видеоконференции. Накануне их встреча в узком составе закончилась без проекта решения.

Министерские консультации в ОПЕК+ с начала этого года проходят в ежемесячном режиме. В условиях хрупкого восстановления спроса нефтеэкспортеры, на которых приходится более 40% мировой добычи, определяют ее объемы на каждый месяц отдельно. Фактически с января они не могут решиться ослабить ограничения, так как влияние пандемии на потребление нефти все еще значительно, а перепроизводство может обрушить цены на сырье.

Так, на мартовской встрече министры решили продлить уровни сокращения добычи, установленные для февраля-марта, и на апрель. При этом Саудовская Аравия все три месяца дополнительно убирает с рынка 1 млн б/с. Исключительное право немного восстановить добычу получили лишь Россия и Казахстан.

От апрельской встречи участники рынка ждут тех же действий - нефть Brent до вечера среды держалась на максимумах, лишь после встречи скорректировавшись на 2%, до $62 за баррель. Опустить цены в преддверии встречи не смогла даже нормализация судоходного движения в Суэцком канале, недельная блокировка которого поддерживала цены на высоком уровне из-за опасений срыва поставок.

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+, в который входит восемь стран из 23 участвующих в соглашении, 31 марта прошло почти без информационных утечек. Известно лишь, что оно закончилось без рекомендаций по уровням добычи на период мая-июня. Источники ТАСС лишь отметили, что переговоры продолжатся 1 апреля.

Настроения накануне встречи

Судить о настроениях внутри альянса можно по содержанию конфиденциального отчета о ситуации на рынке нефти, который рассматривали министры на встрече в среду. ТАСС ознакомился с его содержанием.

Главный посыл документа - ОПЕК понизил прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году с 5,9 млн до 5,6 млн б/с из-за неопределенностей с локдаунами. Дефицит предложения нефти также окажется меньше мартовской оценки - 0,8 млн вместо 1,2 млн б/с. В ОПЕК опасаются за темпы потребления топлива в мире в предстоящий летний автомобильный сезон из-за того, что число заболевших COVID-19 продолжает расти, а вакцинация пока не дает эффекта.

Вероятный исход встречи в четверг заключается в том, что ОПЕК+ сохранят уровни добычи, принятые сейчас, и на май-июнь, сообщало агентство Рейтер. Однако переговоры крупнейших в мире производителей нефти не раз удивляли наблюдателей совершенно противоположным ожиданиям исходом встреч.