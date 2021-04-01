"Газпром" приостанавливает прокачку газа по "Силе Сибири" для плановой профилактики

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Транспортировка газа по газопроводу "Сила Сибири" будет остановлена с 1 по 7 апреля для проведения плановых профилактических работ на трубопроводе.

Ранее "Газпром" сообщал, что даты проведения профилактических работ согласованы с китайской компанией CNPC. По договоренности сторон профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год: весной и осенью.

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год.

Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту начались в декабре 2019 года. В 2020 году "Газпром" экспортировал по "Силе Сибири" в Китай 4,1 млрд куб. м газа.