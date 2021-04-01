Банки продолжат реструктурировать кредиты россиян, пострадавших в пандемию

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российские кредитные организации намерены продолжить оказывать помощь гражданам и реструктуризировать кредиты клиентам, чье финансовое положение ухудшилось в результате пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в опрошенных банках.

Так, в "Сбере" отметили, что, как и ранее, клиенты банка, испытывающие финансовые трудности, могут обратиться за реструктуризацией кредита. "Подробная информация на сайте банка. Заявку можно оформить в web-версии "Сбербанк Онлайн". Ситуация с заявками на реструктуризацию сейчас стабильна: мы видим стандартный поток заявок от клиентов, на уровне 2019 года", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе Промсвязьбанка (ПСБ) ТАСС сообщили, что также не фиксируют высокого спроса на кредитные каникулы, однако продолжат их предоставлять своим клиентам. "После первой волны пандемии весной - летом 2020 года ситуация на рынке труда стабилизировалась, у работодателей появилось больше уверенности, и уже с августа 2020 года спрос на кредитные каникулы начал сокращаться, а сейчас это единичные случаи", - пояснили в ПСБ.

В свою очередь, руководитель дирекции поддержки массовых продуктов банка "Санкт-Петербург" Наталья Гончаренко сообщила ТАСС, что кредитная организация имела собственные программы реструктуризации кредитов еще до начала пандемии. Воспользоваться реструктуризацией можно и в настоящий момент. "Сейчас мы наблюдаем, что количество обращений заемщиков за реструктуризацией существенно снизилось по сравнению с прошлым годом и вернулось к обычному уровню, который был до пандемии", - добавила она.

В банке "Русский стандарт" ТАСС сказали, что программа реструктуризации действующих кредитов для клиентов, которые попали в сложное финансовое положение, независимо от ситуации с коронавирусом, была всегда. "Помимо реструктуризации, банк успешно применяет широкий ассортимент продуктов и услуг, направленных на урегулирование вопроса с потерей дохода заемщика. В рамках этой модели мы помогаем клиентам преодолеть сложную финансовую ситуацию, в которой они оказались. В банке выбрали уникальный для рынка комплексный подход с набором инструментов, которые помогают клиенту оплачивать кредит в условиях потери дохода: это помощь в поиске работы, отмена неустоек, изменение даты платежа, рассрочка выплат, выход из просрочки за счет частичных платежей, индивидуальный график платежей и прочее", - отметили в пресс-службе банка.

В крупнейшем банке Крыма - РНКБ - ТАСС заявили, что по сравнению с декабрем 2020 года фиксируют значительное снижение количества заявок - на 30%. При этом для клиентов, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, банк готов предложить программы реструктуризации потребительских и ипотечных кредитов, заверили в пресс-службе.

Квартирный вопрос

С 1 апреля прекращают действовать рекомендации Банка России не выселять должников из жилья, которое уже подлежит взысканию. В этой связи опрошенные банки сообщили ТАСС, что действуют в строгом соответствии с законодательством РФ. Кроме того, кредитные организации рассматривают каждый конкретный случай, а решения принимаются в зависимости от сроков и истории урегулирования, ситуации клиента. Так, в частности, в РНКБ заявили, что в первую очередь предлагают клиентам различные варианты решения проблем с погашением задолженности, например, ипотечные каникулы.

Продление рекомендаций

В конце марта ЦБ РФ принял решение продлить до 1 июля свои рекомендации в адрес финансовых организаций о реструктуризации кредитов граждан и представителей малого и среднего бизнеса, столкнувшихся с ухудшением финансового положения из-за пандемии. Ранее ожидалось, что они также прекратят свое действие с 1 апреля 2021 года.