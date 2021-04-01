Белоруссия надеется, что с 2022 года заработает единый с Россией газовый рынок

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко рассчитывает, что единый газовый рынок двух стран заработает с 1 января 2022 года. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете", отрывок которого был опубликован в четверг на сайте издания.

"Труба газовая идет и по России, и по Беларуси, вся инфраструктура создана, поэтому здесь сразу видится единый рынок. Мы надеемся, что он заработает 1 января 2022 года", - сообщил Семашко изданию.

Кроме того, Владимир Семашко отметил, что обсуждается создание объединенной энергосистемы двух стран. "Должны быть созданы одинаковые условия работы. И стоимость киловатт-часа, и, соответственно, тарифы на передачу, и т. д. Но вначале видится, что должны быть определены уполномоченные операторы белорусской и российской систем. И вот эти торги должны идти пока в опте, через сечение, которое есть на границе России и Беларуси. Те линии электропередачи, которые есть, например, между Смоленском и Беларусью, позволяют пропускать где-то 7-8 млрд киловатт-часов. В этих пределах будет идти оптовая программа. Параллельно с этим будет идти процесс создания единой энергосистемы России и Беларуси", - пояснил посол.

По его прогнозам, на первом этапе рынок будет объединен в течение трех-четырех лет.