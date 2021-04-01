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Провинция Хайнань и Тибетский автономный район установили авиасообщение

Перелеты по данному направлению осуществляют "Тибетские авиалинии"

САНЬЯ /Китай/, 1 апреля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань и Тибетский автономный район установили авиасообщение. Как пишет газета "Санья жибао", первый рейс по маршруту Санья - Цзуньи - Лхаса приземлился в международном аэропорту Феникс города Санья 30 марта.

Перелеты по данному направлению выполняют "Тибетские авиалинии". Рейс TV9919 стал первым не только между Санья и Лхасой, но также единственным между южной китайской провинцией Хайнань и Тибетским автономным районом. С открытием этого направления аэропорт Феникс завершил создание сети, которая покрывает теперь все провинции и города центрального подчинения страны.

Перелеты в Лхасу из Санья и обратно через город Цзуньи (юго-западная провинция Гуйчжоу) осуществляются на самолетах Airbus A319. Данный рейс доступен три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

В будущем авиакомпания "Тибетские авиалинии" планирует запустить перелеты из Санья в Лхасу через города Дачжоу (юго-западная провинция Сычуань) и Ваньчжоу (административно входит в город центрального подчинения Чунцин).

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