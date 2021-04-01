Погрузка на сети РЖД в марте выросла до 109,4 млн тонн

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Погрузка на сети РЖД в марте выросла на 2,2% и достигла 109,4 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

За первый квартал 2021 года отправлено 307,2 млн тонн различных грузов, на 0,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Это произошло в основном за счет поставок каменного угля (+5,6%), зерна (+31,7%), лома черных металлов (+10,4%), удобрений (+5,9%) и промсырья (+11,9%).

Грузооборот за март 2021 года вырос на 5,5% и составил 226,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 5% и составил 286,5 млрд тонно-км.

Погрузка на сети РЖД в феврале снизилась на 2,7%, до 96,7 млн тонн, при этом если сделать скидку на прошлогодний високосный февраль, то показатель в плюсе: среднесуточно грузилось на 0,7% больше.