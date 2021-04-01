В Крыму назвали отказ в иске Ощадбанка к РФ примером объективного суда

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Отказ европейского суда по иску Ощадбанка к РФ показывает, что на Западе стали более трезво относиться к современному украинскому государству, заявил в четверг спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Уверен, что это - первая ласточка, сигнализирующая об отрезвлении Европы в ее отношении к современному украинскому государству", - сказал Константинов.

Депутат назвал произошедшее примером объективного суда. По его мнению, в Европе "понимают, что удовлетворить все запросы украинской стороны невозможно и попросту опасно".

Он подчеркнул, что в Крыму много лет наблюдали деятельность местного подразделения Ощадбанка, и уверены, что ни он, ни другие украинские банки не делали инвестиций в Крым, а, наоборот, "вытягивали денежные средства с крымского финансового рынка". "[После воссоединения Крыма с Россией] они просто вывели свои активы из республики, нарушив все обязательства перед крымскими вкладчиками. Украинские банки фактически ограбили крымчан. И только работа финансовых организаций Российской Федерации позволила компенсировать эти потери. И у этих людей хватает наглости бегать по европейским судам с исками о какой-то компенсации?", - добавил Константинов.

ПАО "Государственный ощадный банк Украины" (Ощадбанк) подал иск к России в 2015 году со ссылкой на соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Требования банка связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Ощадбанк сообщил 26 ноября 2018 года о победе в международном арбитраже против России по иску $1,3 млрд. 30 марта Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску Ощадбанка, уполномоченный РФ при ЕСПЧ - замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин назвал произошедшее прецедентным случаем для целой группы "крымских" дел на общую сумму более $13 млрд.