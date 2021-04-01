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Центробанк купил на внутреннем рынке валюту на 6,8 млрд руб.

Объем валюты, купленной регулятором с расчетами 30 марта, также составлял 6,8 млрд руб.

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 31 марта на сумму 6,8 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной ЦБ РФ с расчетами 30 марта, также составлял 6,8 млрд руб.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке достиг 266,1 млрд руб.

Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 685,8 млрд руб.

Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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