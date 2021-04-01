"Транснефть" в марте снизила прокачку нефти на 10,8%

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Прокачка нефти по системе "Транснефти" в марте 2021 года уменьшилась на 10,8% в сравнении с показателем марта 2020 года, до 36,77 млн тонн. Поставки нефти на экспорт в прошлом месяце упали на 18,5% в годовом выражении, до 15,996 млн тонн, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Транспортировка нефти по "Дружбе" в марте снизилась на 36,9% по отношению к марту 2020 года, до 2,777 млн тонн. Поставки нефти в Китай уменьшились на 3,2%, составив 3,21 млн тонн. Отгрузка нефти на экспорт через крупнейшие порты РФ упала в прошлом месяце на 24,4%, до 8,684 млн тонн.

Отгрузка нефти в Новороссийске снизилась на 33%, до 1,768 млн тонн, в Приморске - 23,5%, до 2,598 млн тонн, в Усть-Луге - более чем вдвое, до 1,498 млн тонн, в Козьмино - всего на 1,3%, до 2,819 млн тонн.

Поставки нефти в Белоруссию в марте 2021 года составили 1,237 млн тонн против 327,8 тыс. тонн в марте 2020 года. Поставки нефти в Казахстан в прошлом месяце выросли на 3,5%, до 87,9 тыс. тонн.