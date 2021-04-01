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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

ОПЕК+ могут обсудить мягкий рост уровня добычи нефти в июне

Страны-участницы рассматривают вариант сохранения квот по добыче на май, но постепенное ее увеличение в начале лета, сообщил источник ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ в своих обсуждениях перед министерской встречей, которая назначена на 15:00 мск, рассматривают вариант сохранения квот по добыче нефти на май, но постепенное ее увеличение в июне, сказал ТАСС высокопоставленный источник в ОПЕК+.

"Да, такой вариант обсуждается", - подтвердил он, не уточнив о каких объемах восстановления добычи в июне может идти речь.

Однако ранее министры ОПЕК+ договаривались, что рост добычи при смягчении ограничений не может превышать 500 тыс. б/с в месяц. Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что вариант ослабления ограничений обсуждается, но также министры не готовы отказываться от сдерживания добычи.

Теги
АвстрияРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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