Более 40 тыс. заявлений на перерасчет выплаты на детей 3-7 лет поступило на портал госулуг

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Свыше 40 тыс. заявлений на перерасчет выплаты на детей от трех до семи лет поступило на портал госуслуг на данный момент. Об этом заявил в четверг министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"На данный момент, у нас более 40 тыс. заявлений от наших граждан поступило на портал [госуслуг]. Мы их уже взяли в работу и начинаем обрабатывать", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, форма заявлений стала более объемной за счет того, что теперь будут учитываться больше факторов и различных жизненных ситуаций.

"При этом мы постарались максимальный объем сведений, который в этой форме содержится, сделать автоматическим предзаполнением. Постепенно мы расширяем наше межведомственное взаимодействие с другими органами государственной власти, будем упрощать форму и делать предзаполнение еще более удобным для наших граждан, и постепенно ее будем сокращать", - добавил министр.

Согласно мартовскому указу президента Владимира Путина, выплаты на детей от трех до семи лет будут назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие будет назначаться в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.