Производство сахара в России в январе-феврале снизилось в 2,4 раза

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Производство сахара в России в январе-феврале 2021 года снизилось в 2,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 271,8 тыс. тонн. Об этом говорится в материалах Центра агроаналитики при Минсельхозе.

"Выработка белого сахара в начале 2021 года ожидаемо ниже, чем в аналогичный период 2020 года, однако превышает уровень 2019 года и составляет на начало марта 271,8 тыс. тонн. Для сравнения: за январь-февраль 2020 года было получено 663,1 тыс. тонн сахара, в 2019 году - 195,7 тыс. тонн", - отмечают эксперты.

Они напомнили, что производство белого сахара в 2020 году, по данным Росстата, составляло 5,8 млн тонн, что на 20,7% и 7,5% ниже показателей 2019 и 2018 годов соответственно.

В материалах центра также сообщается, что, по прогнозу Минсельхоза России, в 2021 году общая площадь посевов под сахарную свеклу по сравнению с 2020 годом увеличится на 10-15%, до 1,06 млн га. Это позволит при благоприятных погодных условиях получить не менее 40 млн тонн корнеплодов и произвести порядка 6 млн тонн белого сахара - на уровне ожидаемого объема потребления.

Согласно данным Росстата, в 2020 году валовой сбор сахарной свеклы в РФ составил 32,4 млн тонн, что на 40,4% и 23% ниже показателей 2019 и 2018 годов соответственно. Остатки белого сахара в перерабатывающих организациях (без учета субъектов малого предпринимательства) в январе 2021 года составили 2,8 млн тонн, сократившись к январю 2020 года на 0,5 млн тонн, но увеличившись по сравнению с данными января 2019 года на 0,2 млн тонн.