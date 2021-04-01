Минпромторг передаст Минсельхозу списки ретейлеров, которые будут закупать сахар оптом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Минпромторг России подготовил для Минсельхоза списки торговых сетей в каждом российском регионе, которые будут заниматься оптовой закупкой сахара у производителей. Об этом в четверг сообщил заместитель министра промышленности и торговли России, статс-секретарь Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия-24" .

"Мы составили списки всех потребителей для Минсельхоза, для сахарных заводов - это <...> крупные сети, средние сети, которые вместе с крупными занимают 50% нашего рынка. И от каждого региона мы определили уполномоченных оптовиков, которые будут закупать сахар у заводов и по определенной цене поставлять в мелкую розницу", - сказал он.

Евтухов добавил, что в торговых сетях на данный момент есть запасы сахара. "Все запасаются заранее продуктами питания, чтобы они были на полках. Сахар - это ходовой товар, который влияет на трафик посетителей", - отметил замминистра.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 110 руб. за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. 30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.