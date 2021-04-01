Гознак расширил функционал сервиса для проверки подлинности ювелирных изделий

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. АО "Гознак" расширило функционал сервиса для проверки подлинности ювелирных изделий, добавив, в том числе, возможность добровольной маркировки драгоценных металлов и ювелирных изделий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"АО "Гознак" объявляет о расширении функционала, доступного для зарегистрированных пользователей государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). С 1 апреля 2021 года в системе можно внести сведения о произведенных в РФ и импортированных ювелирных изделиях, представляемых на опробование, анализ и клеймение с нанесением двухмерного штрихового кода на поверхность изделий в Федеральной пробирной палате", - отмечает в сообщении.

Также появилась возможность внести сведения о полученных ювелирных изделиях, прошедших процедуру опробования и клеймения, сведения о реализации аффинированных драгоценных металлов в виде стандартных и мерных слитков. Кроме того в рамках ГИИС ДМДК можно нанести двухмерный штриховой код и уникальный идентификационный номер на документы о качестве, сопровождающие стандартные и мерные слитки, оформленные в соответствии с российским законодательством.

Ранее Минфин сообщал, что государственная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней, оператором которой является Гознак, будет запущена в 2021 году. Доступ к первой части функционала системы открылся с 1 марта.

Маркировка ювелирных изделий стала обязательной в России с 1 января 2021 года. Эксперимент по маркировке ювелирной продукции начался 1 декабря 2020 года, оборот изделий без маркировки будет разрешен до 1 июля 2021 года.

Ранее эксперимент по маркировке драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий, целью которого было проверить возможность контролировать оборот ювелирных изделий и их происхождение, проводился в России с 1 июня по 1 ноября 2018 года, маркировка должна была стать обязательной с 2019 года. Впоследствии введение обязательной маркировки было отложено до 1 января 2020 года. В конце декабря 2019 года замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что внедрить систему с 2020 года не получится.