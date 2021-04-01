"Яндекс" планирует открыть "Лавки" во всех городах-миллионниках России до конца года

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Сервис доставки продуктов и товаров для дома "Яндекс.Лавка" до конца года планируется к запуску во всех российских городах-миллионниках. Об этом сообщил ТАСС в четверг операционный директор ООО "Яндекс.Лавка" Вадим Петров.

"Наша задача - до конца года появиться во всех крупных городах России, миллионниках. Плюс в каждом городе нам нужно порядка двух - двух с половиной месяцев на то, чтобы полностью покрыть [территорию города]. У нас сейчас 11 складов [в Казани], в течение месяца - полутора мы полностью завершим покрытие города", - сказал он.

По словам Петрова, в 2022 году "Яндекс.Лавка" начнет экспансию в города-сателлиты с населением свыше 500 тыс. человек и все населенные пункты, где сервис будет востребован. Для начала работы в городе-миллионнике компании необходимо открыть порядка 30-40 точек при затратах на развитие около 250 млн рублей.

"Яндекс.Лавка" - сервис доставки продуктов и товаров для дома за 10-15 минут. Заказ можно сделать на eda.yandex и в приложениях "Яндекс.Лавка", "Яндекс", "Яндекс.Такси", "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Еда" для iOS и Android. Сервис управляет сетью небольших пунктов хранения, откуда курьеры доставляют заказы в близлежащие дома и офисы. "Лавка" уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и нескольких городах Подмосковья.