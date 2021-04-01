Послы G7 обсудили с руководством "Укроборонпрома" реформу концерна и ОПК Украины

КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Послы стран Группы семи (G7), аккредитованные в Киеве, обсудили с руководством госконцерна "Укроборонпром" реформу предприятия и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщается в четверг в Twitter неформального объединения послов G7 в поддержку реформ на Украине.

"Во время встречи с генеральным директором "Укроборонпрома" Юрием Гусевым послы G7 были проинформированы о прогрессе концерна в направлении корпоратизации и более широкой реформы оборонно-промышленного комплекса", отмечается в сообщении. Как считают в G7, после реформы "Укроборонпром" "может внести положительный вклад в безопасность и процветание Украины". При этом подчеркивается, что реформа должна быть нацелена на то, чтобы улучшить корпоративное управление "Укроборонпрома" в соответствии с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития.

Реформа "Укроборонпрома"

После назначения Гусева главой "Укроборонпрома" в декабре 2020 года он сразу заявил о продолжении реформы предприятия. По его словам, она предполагает, что концерн прекратит существование в 2021 году, а на его базе создадут холдинговые компании, которые объединят предприятия по отраслевому признаку: бронетанковые, радарные системы, морские системы, высокоточное вооружение, боеприпасы и спецхимия, авиаремонтные предприятия.

В феврале 2021 года руководство концерна заявило о планах ликвидировать его до конца июня, а на базе "Укроборонпрома" создать холдинг "Оборонные системы Украины".

По словам Гусева, в результате корпоратизации госконцерна 100% акций холдинга "Оборонные системы Украины" будут принадлежать государству, органом управления станет правительство или другой центральный орган власти. В новое предприятие войдут шесть отраслевых холдингов, которые будут обеспечивать нужды Вооруженных сил Украины, а также присутствие производителей страны на международных рынках. Как рассчитывали в концерне, от шести до 12 месяцев займет трансформация 65 государственных оборонных предприятий, которые сформируют шесть отраслевых холдингов.

Помимо холдинга "Оборонные системы Украины", после ликвидации "Укроборонпрома" будет создан также "Аэрокосмический холдинг".

Правительство утвердило перечень из 18 предприятий концерна, которые подлежат приватизации. В него вошли госкомпания "Укроборонлизинг", Харьковский завод транспортного оборудования, Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления, Украинский радиотехнический институт, Центральное конструкторское бюро "Изумруд" и ряд других предприятий. В качестве основания для приватизации названа их убыточность. Стоимость выставленных на приватизацию активов "Укроборонпрома" составляет 280,1 млн гривен (около $10 млн).

29 января Верховная рада поддержала в первом чтении реформу "Укроборонпрома" и корпоратизацию ОПК. Законопроект, кроме прочего, предполагает преобразование концерна в акционерное общество.

"Укроборонпром" создан в 2010 году как объединение ОПК стратегического значения. Концерн объединяет более 100 госпредприятий и заводов в основных отраслях оборонки - авиастроении и авиаремонте, моторо- и турбиностроении, судостроении, ракетостроении, изготовлении боеприпасов и бронетехники. В "Укроборонпроме" более 10 конструкторских бюро и шесть компаний-спецэкспортеров. Штат предприятий концерна - около 67 тыс. человек.