"Яндекс" планирует расширять географию использования роботов-курьеров

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Расширение географии использования роботов-курьеров "Яндекса" после завершения тестирования в Москве и Иннополисе произойдет в течение следующих пяти лет. Ровер необходимо адаптировать под условия доставки и дорожное покрытие, сообщил ТАСС в четверг операционный директор ООО "Яндекс.Лавка" Вадим Петров.

"Я думаю, точно, да. Это не значит, что во всех городах и везде будут ездить роверы, но я думаю, что этот сегмент будет развиваться, у него будет доля не в рамках пилота, а там, где это возможно. <…> На текущий момент роверы работают в режиме теста, мы проверяем, смотрим, плюс дорабатывается конструктив, дорабатывается сама технология этого пилота, затем будем раскатывать, будем масштабировать. Это не горизонт ближайшего года, но это в работе, это в процессе", - сказал он, отвечая на вопрос, появятся ли роверы в других городах России в течение следующих пяти лет.

По его словам, на данный момент у компании два ровера функционируют в Москве и один в Иннополисе. Компании нужно адаптировать робота-курьера под условия "Яндекс.Лавки", достроить возможность загружать в него пакеты, правильно их везти, а также адаптировать его под дорожное покрытие.

"Яндекс.Ровер" - робот-курьер для перевозки небольших грузов. Робот полностью автономен: сам планирует свой маршрут, оценивает ситуацию вокруг и объезжает препятствия. Он способен ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода, может работать и летом, и зимой, и выполнять заказы в разных погодных условиях.

"Яндекс.Лавка" - сервис доставки продуктов и товаров для дома за 10-15 минут. Заказ можно сделать на eda.yandex и в приложениях "Яндекс.Лавка", "Яндекс", "Яндекс.Такси", "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Еда" для iOS и Android. Сервис управляет сетью небольших пунктов хранения, откуда курьеры доставляют заказы в близлежащие дома и офисы. "Лавка" уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и нескольких городах Подмосковья.