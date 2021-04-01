"Ромир" назвал приложения, которые пользуются наибольшим спросом у россиян

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россияне чаще всего пользуются приложениями WhatsApp, Google Chrome и "ВКонтакте". Об этом говорится в сообщении холдинга "Ромир".

"Ромир" на базе Romir Single Source Panel провел анализ медиапотребления россиян и выяснил, какими утилитами они пользуются чаще всего. Наиболее популярным приложением стал WhatsApp (дневной охват 45,9%). В тройку лидеров также вошли Google Chrome (33,7%) и ВКонтакте (27,7%). В топ-10 рейтинга также вошли Instagram, "Сбербанк Онлайн", YouTube, Viber, Google, "Почта Mail.ru" и "Яндекс", - сообщили в компании.

Отмечается, что в целом россияне в возрасте 25-34 лет являются наиболее активными пользователями приложений на смартфоне. Более активно WhatsApp используют россияне в возрасте от 25-34 (50,8%) и 35-44 лет (54,0%). Эти же возрастные группы чаще других пользуются Google Chrome - 40,4% и 40,1% соответственно. Приложение "ВКонтакте" наиболее популярно среди молодежи 14-24 лет (36,6%) и россиян 25-34 лет (42,6%).

"Среди мужчин и женщин существенных различий в аудиториях нет, но приложением Instagram чаще пользуются женщины, чем мужчины. Среди женщин WhatsApp наиболее популярен в возрастной группе от 35 до 44 лет, наименее - в возрасте от 24 до 34. Google Chrome в основном используют женщины в возрастных категориях от 18 до 24 и от 35 до 44 лет. Приложением "ВКонтакте" чаще всего пользуются женщины в возрастной группах от 35 до 44 лет, меньше всего - от 55 до 64 лет", - добавили в компании.

Среди мужчин WhatsApp имеет приблизительно равную популярность во всех возрастных группах, кроме 55-64 лет. Google Chrome оказался менее популярен среди мужчин от 65 лет и старше. Приложением "ВКонтакте" чаще всего пользуются мужчины в возрастной группе от 25 до 34 лет, а реже всего - от 45 до 54 лет.