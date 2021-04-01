Совет директоров "Юнипро" может быть переизбран почти в полном составе

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Совет директоров генерирующей компании "Юнипро" (входит в германскую Uniper) на заседании, которое состоялось 1 апреля, одобрил список кандидатов для избрания в совет директоров. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего в списке кандидатов 9 человек, 7 из которых могут быть переизбраны. В частности, речь идет об управляющем директоре, старшем партнере "Вектора Лидерства" Георгии Абдушелишвили, независимых директорах "Юнипро" Анне Беловой и Олеге Вьюгине, о директоре по производственным вопросам Uniper Дэвиде Брайсоне, старшем вице-президенте по закупкам газа компании Uniper Global Commodities Уве Хайнце Фипе и главе представительства компании в Москве Райнере Хартмане, а также о генеральном директоре "Юнипро" Максиме Широкове.

В то же время вместо главного исполнительного директора Uniper Андреаса Ширенбека и главного юридического советника и руководителя направления по процедуре соответствия Патрика Вольффа кандидатами в совет директоров стали старший вице-президент по корпоративным и правовым вопросам Uniper Саша Фельманн и новый глава германского концерна Клаус-Дитер Маубах.

В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 тыс. 235 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 тыс. 657 МВт), Березовская ГРЭС (2 тыс. 400 МВт), Шатурская ГРЭС (1 тыс. 500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1 тыс. 48 МВт). 83,73% акций "Юнипро" принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.