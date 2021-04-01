ВТБ предлагает стимулировать ESG-инвестиции через налоговые льготы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. "ВТБ капитал инвестиции" предлагает стимулировать ESG-инвестирование в сферы экологии, социального и корпоративного управления в России через налоговые преференции для розничных инвесторов, сообщил ТАСС главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

"Для развития ESG-инвестиций необходимо повышение финансовой грамотности российского инвестора, стимулы для инвестиций в ESG-фонды. В качестве варианта можно было бы рассмотреть налоговые преференции для инвесторов в фонды ESG - например, сокращение срока владения паями для получения налогового вычета", - сообщил Потапов.

При этом, по данным банка, интерес к ESG-инвестициям растет. Согласно данным опроса клиентов и подписчиков Telegram-канала банка, порядка 15% инвесторов целенаправленно инвестирует в ESG-фонды, которые формируют портфель исключительно из ESG-ответственных компаний. Каждый четвертый розничный инвестор так или иначе учитывает фактор ответственного инвестирования, более половины (56%) говорят, что в перспективе готовы учитывать ESG факторы, так как видят в этом возможность повлиять на улучшение жизни в будущем. И лишь 20% инвесторов не планируют брать в расчет ESG-принципы при инвестировании.

"В России это пока зарождающийся рынок, но мы видим существенный потенциал в его развитии", - добавил Потапов.

Фонды ответственных инвестиций

Потапов напомнил, что в мае 2020 года "ВТБ капитал инвестиции" запустил свои фонды ответственных инвестиций по акциям и облигациям.

"С тех пор суммарно в них пришло более 500 млн рублей новых средств клиентов. Это около 2% общего притока в наши фонды", - добавил собеседник агентства. По его словам, клиенты все чаще обращают внимание на фактор "ответственного инвестирования", в том числе примерно каждый третий инвестор готов сформировать с учетом ESG-факторов до 25% своего портфеля.

Вместе с тем, большинство инвесторов до конца не понимают, что такое ESG-принципы и как их учитывать, отметил Потапов.

Об устойчивом инвестировании

Вопросы устойчивого развития в области экологии, социального и корпоративного управления становятся все более значимым фактором в вопросах инвестирования и финансирования компаний. В частности, компании с активной политикой в области ESG могут рассчитывать на кредит с пониженной процентной ставкой.

Идея ESG-инвестирования состоит в том, что в долгосрочной перспективе компания, которая заботится об экологии, поддерживает социально незащищенных граждан и выстраивает эффективную систему управления, показывает лучшие результаты.

По мнению глобальных инвесторов, ESG-факторы уже сейчас оказывают влияние на цену акций, корпоративных облигаций и суверенных долговых ценных бумаг, а в 2022 году их влияние станет еще более заметным.