В МЭР считают, что студия Wizart смогла заключить сделку с Netflix благодаря господдержке

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Субсидии Минэкономразвития и Российского экспортного центра (РЭЦ) на адаптацию аудиовизуальной продукции к западным рынкам помогли анимационной студии Wizart заключить сделку с платформой Netflix, говорится в сообщении министерства.

"Субсидии на адаптацию российской аудиовизуальной продукции к зарубежным рынкам, предоставленные в рамках совместной программы Минэкономразвития и Российского экспортного центра, помогли анимационной студии Wizart заключить сделку с онлайн-платформой Netflix. В результате за первые выходные после выхода на Netflix анимационный фильм "Ганзель, Гретель и Агентство магии" режиссера Алексея Цицилина по мотивам сказки братьев Гримм занял второе место по просмотрам в США и в мире, в некоторых странах он стал лидером", - отмечается в сообщении.

Субсидии направлены на компенсацию кинематографическим организациям до 80% их затрат на перевод и дубляж картин и до 50% затрат на продвижение, включая рекламу. "Благодаря полученным средствам анимационная студия смогла увеличить стоимость сделки с Netflix за счет направления полученных средств на качественную озвучку фильма", - подчеркнули в Минэкономразвития.

По данным министерства, в 2021 году на субсидии на адаптацию аудиовизуальной продукции к зарубежным рынкам выделено 500 млн рублей. В ближайшее время РЭЦ начнет прием заявок на участие в программе.

В свою очередь генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина отметила, что благодаря мерам господдержки "экспорт российского кино стабильно растет на 25% в год".