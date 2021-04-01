ЦБ нарастил долю золота в резервах, снизив "вес" доллара и евро

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Банк России, по данным на 30 сентября 2020 года, увеличил долю золота в международных резервах на 3,6 процентных пункта, до 23,6%, снизив долю доллара, евро, юаня и фунта стерлингов, следует из материалов регулятора.

Согласно данным ЦБ, доля золота в конце сентября выросла до 23,6% против 20% годом ранее.

В то же время доля евро в международных резервах к этому периоду за год снизилась на 1,3 п. п. - до 29%, доля доллара - на 2,2 п. п. - до 21,9%. Доля юаня и фунта стерлингов снизилась незначительно - на 0,2 п. п., до 12,3% и на 0,5 п. п., до 5,9% соответственно.

За рассматриваемый период (с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года) величина активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличилась на $51,7 млрд и составила $578,7 млрд.