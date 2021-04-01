Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 12 копеек

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 22 по 28 марта 2021 года выросли на 12 копеек и составили 47,43 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 12 копеек - до 44,76 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 10 копеек - до 48,35 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 12 копеек, до 54,95 рубля за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 8 копеек - до 49,42 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 67 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Магадане - на 1,6%, Кызыле и Симферополе - на 0,7%. Снижение цен наблюдалось в Мурманске - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 43,89 до 45,65 рубля, марки Аи-95 - от 48 до 51,89 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 57,3 рубля.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 43 до 45,65 рубля, марки Аи-95 - от 46,7 до 50,01 рубля, марки Аи-98 - от 54 до 57,66 рубля.

Объем производства бензина в РФ с 22 по 28 марта снизился на 5,5% по сравнению с предыдущей неделей - до 751 тыс. тонн. Производство дизельного топлива выросло на 0,5% и составило 1 млн 600,9 тыс. тонн.