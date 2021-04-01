Объем инвестпроектов регионов под реструктуризацию составил 98 млрд рублей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Регионы РФ подали заявки на инвестпроекты на 98 млрд рублей за счет реструктуризации бюджетных кредитов. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"420 млрд рублей, как я сказал, это общий объем реструктуризации. На 98 млрд рублей в настоящее время регионы уже, что называется, принесли конкретные проекты. Причем 98 млрд рублей - это только стоимость инфраструктуры для проектов", - отметил Решетников, говоря о реструктуризации бюджетных кредитов.

По его словам, эти инвестпроекты предполагают создание 64 тыс. рабочих мест. "Сам объем инвестиций, который этим поддерживается, составил 1,3 трлн рублей, и эти инвестиционные проекты предполагают создание 64 тыс. рабочих мест", - сказал глава Минэкономразвития.

Он добавил, что половина проектов уже была одобрена правительственной комиссией.

"Мы видим, что этот инструмент востребован. Из этих 98 млрд рублей 49 млрд рублей - проекты - уже были рассмотрены на правительственной комиссии под руководством Марата Шакирзяновича Хуснуллина и поддержаны. Еще 49 млрд рублей мы в настоящий момент финализируем документы, в ближайшее время тоже внесем на рассмотрение в комиссию. Рассчитываем, что тоже будут поддержаны", - отметил Решетников.

Глава Минэкономразвития также отметил, что общий объем долгов регионов перед федеральным бюджетом составляет 1,2 трлн рублей.