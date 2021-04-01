Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,4-1,34%

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг корректировался вниз. Так, к вечеру индекс Мосбиржи уменьшился на 0,4%, до 3527,54 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,34%, до 1457,37 пункта. Доллар по отношению к рублю на 18:54 мск вырос на 0,59%, до 76,28 рубля, евро - на 1,07%, до 89,85 рубля.

"В целом внешний фон был умеренно позитивным, одной из ключевых тем стал новый план стимулирования экономики США, предложенный Джо Байденом. Факторами сдерживания покупателей оставались напряженная вирусная ситуация в Европе и далекий от спокойного геополитический фон", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Между тем, мартовский индекс PMI для производственного сектора Китая от независимого статистического агентства Markit разошелся с вышедшими накануне позитивными официальными статданными, указав на замедление активности в минувшем месяце. Производственные PMI в Европе за март вышли в рамках ожиданий.

Ценовая волатильность нефти усилилась в свете ожидания решения ОПЕК+ по квотам на май. Ближайший фьючерс Brent за день прибавил около 1,18%, достигнув $63,7 за баррель.

В лидерах роста сегодня оказались бумаги OZON (+3,31%) и АФК "Системы" (+1,89%). В списке основных аутсайдеров - лидировавшие утром по темпам повышения бумаги "Северстали" (-2,25%) и НЛМК (-2,77%).

Прогноз на пятницу

"Завтра многие зарубежные площадки будут закрыты по случаю католической Страстной Пятницы. В связи с этим активность торгов на российском рынке может быть пониженной", - рассказал Александр Бахтин.

В конце недели инвесторы обратят внимание на ключевой отчет по рынку труда США за март, в том числе уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на пятницу - 3500-3580 пунктов, курсу рубля к доллару - 75,5-76,7 рубля.

По мнению аналитика "Фридом финанс" Александра Осина, завтра преобладают шансы повышения российского рынка акций. Целевые диапазоны закрытия торгов пятницы для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3515-3555 пунктов, а также 75,90-76,75 рубля и 89,15-90,15 рубля соответственно.