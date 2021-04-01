В Москве запустили третий международный конкурс цифровых решений

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Третий международный конкурс цифровых решений World AI & Data Challenge для решения важных социально значимых задач запущен в четверг на официальной церемонии в столичном пространстве "Точка кипения", передает корреспондент ТАСС.

"В конкурсе уже участвуют 8 тыс. человек из всех регионов РФ. Также у нас участники из 20 стран заняты в постановке задач и проектировке совместных решений", - сказала на церемонии запуска конкурса гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

По ее словам, конкурс направлен на решение социально-экономических задач с помощью технологий искусственного интеллекта и анализа данных. Он проводится в несколько этапов. На первом - выбираются задачи, на втором - IT и дата-специалисты предлагают свои решения, которые затем внедряются заказчиками на третьем этапе. Первые два этапа пройдут в апреле - июне и июне - октябре соответственно. Третий начнется в октябре и завершится в марте 2022 года.

Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе запуска конкурса, "все уже привыкли, наверное, думать о том, что Россия находится в топе стран, которые диктуют мировую цифровую повестку как минимум в области искусственного интеллекта и управления данными. <...> Мы хотим сохранить лидерство". "Такие конкурсы [предоставляют] возможность это лидерство сохранить", - заключил он.

Международный конкурс цифровых решений впервые был запущен в 2019 году, а в 2020 году получил статус международного. Он проводится АСИ совместно со Всемирным банком. В 2021 году попечительский совет конкурса возглавляет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Разработанные ранее решения, по данным АСИ, уже применяются в 25 регионах России и Узбекистане.