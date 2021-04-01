Турпоток в Мурманской области в Новый год вырос на 10%

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Турпоток в Мурманской области в новогодние праздники вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 40 тыс. человек, сообщили в четверг в пресс-службе администрации региона по итогам круглого стола "Цифровой поворот: экономические последствия пандемии и новые стратегии развития страны", организованного информационным агентством ТАСС.

"В новогодние праздники Мурманскую область посетили порядка 40 тыс. туристов, что составило прирост 10% по сравнению с 2019 годом", - говорится в сообщении.

В круглом столе принял участие глава региона Андрей Чибис. Губернатор отметил, что удалось добиться значительного восстановления туристической отрасли в регионе к началу 2021 года благодаря тому, что каждый пятый предприниматель малого и среднего бизнеса получил прямую финансовую поддержку.

В круглом столе приняли участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Мария Шклярук, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Марина Жунич, вице-президент Mail.ru Group Элина Исагулова и ведущий социолог Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Павел Степанцов.