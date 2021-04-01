Более 50 тонн вакцин от коронавируса доставили самолеты группы "Аэрофлот" с начала года

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Свыше 50 тонн вакцин от коронавирусной инфекции доставили самолеты группы компаний "Аэрофлот" за три месяца текущего года, в численном эквиваленте это составляет 1,6 млн доз. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе перевозчика.

"Группа "Аэрофлот" за три месяца перевезла свыше 50 тонн вакцин от коронавируса российского производства, в численном эквиваленте это составляет 1,6 млн доз", - сказали в пресс-службе. Говоря о географии перевозок, в пресс-службе назвали топ-10 направлений, куда авиационным транспортом были направлены вакцины: Хабаровск, Мурманск, Владивосток, Оренбург, Тюмень, Сургут, Барнаул, Магадан, Новокузнецк и Петропавловск-Камчатский.

В пресс-службе подчеркнули, что транспортировка вакцин осуществлялась в специальных контейнерах, обеспечивающих как физические, так и температурные требования к перевозке.