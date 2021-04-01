Минцифры: новый портал госуслуг выдерживает нагрузки в 50-60 млн пользователей в сутки

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Новая версия портала госуслуг выдерживает нагрузки в 50-60 млн уникальных пользователей в сутки без дополнительной поддержки. Об этом сказал журналистам в четверг замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

"У нас портал отлично работает, услуги работают. Народ смотрит, дают разнообразные отзывы, в целом довольно позитивно. <...> Трафик, который выдерживает новый портал без дополнительной поддержки, это 50-60 млн уников в сутки. Если мы начинаем нагружать его по полной программе, то двукратный запас точно есть", - сказал он.

31 марта глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что Минцифры в среду запустило новую версию портала госуслуг в тестовом режиме, старый портал планируется закрыть в третьем квартале 2021 года.

По данным пресс-службы министерства, в качестве пилотной услуги, реализованной по новому принципу, выбрано предоставление справки о судимости. Ранее каждый третий пользователь с первого раза не мог правильно заполнить заявление. 30% заявителей получали отказ и были вынуждены проходить процедуру еще раз.

В конце прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что новая, более технологически развитая версия портала госуслуг будет запущена в марте 2021 года. В докладе президенту РФ Владимиру Путину Чернышенко отметил, что на портале госуслуг подтвержденные учетные записи имеют 75,5 млн граждан, им было оказано в 2020 году более 175 млн услуг. Самыми популярными услугами, по его словам, стали запись к врачу, запрос о состоянии счетов в системе пенсионного страхования, регистрация водительских удостоверений или постановка на учет автомобилей, выплаты на детей.