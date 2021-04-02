Посещаемость торговых центров Москвы к весне уменьшилась на 20%

МОСКВА 2 апреля. /ТАСС/. Посещаемость торговых центров Москвы в январе - феврале 2021 года уменьшилась на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в аналитическом отчете Marketbeat Lite, подготовленном консалтинговой компанией Cushman & Wakefield, который есть в распоряжении ТАСС.

"Посещаемость торговых центров Москвы не восстановилась - по итогам первых двух месяцев 2021 года показатель отстает от аналогичного периода 2019 года на 20%. Вероятно, к концу года отставание сократится и составит около 10%", - говорится в материалах. Уточняется, что оборот розничной торговли в первые два месяца 2021 года в торговых центрах Москвы остается в отрицательной зоне.

Объемы ввода в эксплуатацию новых торговых центров в Москве также падают, сообщила ТАСС аналитик Cushman & Wakefield Евгения Сафонова. "Ввод торговой недвижимости в первом квартале 2020 года в Москве составил 70 тыс. кв. м торговых площадей - была открыта торговая галерея в составе парка развлечений "Остров мечты". Таким образом, ввод в первом квартале 2021 года на 40% ниже показателя первого квартала 2020 года", - прокомментировала она.

В Cushman & Wakefield прогнозируют, что по итогам 2021 года ввод торговых центров в Москве может снизиться на 13,7% по сравнению с 2020 годом (тогда было введено 232 тыс. кв. м) - до 200 тыс. кв. м.

При этом эксперты ожидают, что по России в целом строительная активность в 2021 году превысит прошлогодний показатель почти на 40%, в регионах будут запускаться крупные проекты, сроки открытия которых были перенесены в связи с пандемией.