Понтонный мост через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ завершит работу 3 апреля

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Грузовое сообщение по понтонному мосту через пограничную реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ будет прекращено 3 апреля, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Амурской области.

"По итогам обследования российскими и китайскими специалистами состояния грузового понтонного моста через реку Амур между пунктами пропуска Благовещенск и Хэйхэ принято решение о прекращении международного сообщения на данном направлении с 3 апреля", - говорится в сообщении.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе - напротив него находится город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 226 тыс. человек. До пандемии Благовещенск посещали до 100 тыс. туристов в год.