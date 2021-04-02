СМИ: порт Янпу на Хайнане ускорил формирование китайско-германской промышленной зоны

ХАЙКОУ /Китай/, 2 апреля. /ТАСС/. Администрация международного порта Янпу на северо-западе острова Хайнань при взаимодействии с крупной немецкой консалтинговой компанией Rudolf Scharping (RSBK) ускорила продвижение проекта по созданию китайско-германского индустриального парка. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, на территории промышленной зоны планируется разместить логистические, энергетические и нефтехимические компании, предприятия, специализирующиеся на телекоммуникационных технологиях, на разработках в области искусственного интеллекта, а также организации, осуществляющие коммерческую деятельность в сфере здравоохранения, в области производства экологичного транспорта и новых материалов.

Как уточнили местные власти, одна из ключевых задач проекта - сформировать в этой части провинции высокоэффективный промышленный кластер. Чтобы ускорить адаптацию инвесторов из ФРГ к программе развития Хайнаньского порта свободной торговли, специалисты RSBK совместно с китайской стороной прорабатывают новые возможности для взаимовыгодных проектов. На текущем этапе, по сведениям газеты, они приступили к согласованию целого ряда важных деталей, касающихся увеличения притока иностранного капитала в экономику Янпу.

Согласно официальной статистике, грузооборот этого порта в прошлом году вырос на 44%, превысив 1 млн стандартных контейнеров.

Янпу играет ключевую роль в развитии транспортно-логистической сети Китая. В 2020 году ВВП этого экономического района, на территории которого постоянно проживают более 89 тыс. человек, превысил 27,9 млрд юаней ($4,3 млрд), увеличившись на 10,5%. В соответствии со всеобъемлющим планом по формированию нового интегрированного морского и сухопутного коридора Госкомитета по делам развития и реформ КНР, к 2035 году порт превратится в ключевой пункт по распределению товаропотока из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году он станет крупным региональным транспортным узлом, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров в год.